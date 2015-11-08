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Dünya

Rus uçağı, yüzde 90 olasılıkla patlama nedeniyle düşmüş

IŞİD, uçağı kendilerinin düşürdüğüne dair bir ses kaydı yayınlamıştı

08 Kasım 2015 16:59

Mısır’ın Sina Yarımadası’na düşen Rus uçağıyla ilgili soruşturmayı yürüten ekip faciaya ‘yüzde 90 olasılıkla’ bir patlamanın neden olduğunu bildirdi.

Reuters’ın haberine göre soruşturmayı yürütenler, uçağa ait karakutu incelemesi neticesinde, kaydın son saniyesinde kokpitten gelen patlama sesinin bir bombadan kaynaklandığını belirtti.

Adını vermek istemeyen Mısırlı bir yetkili, “Şu ana dek elde ettiğimiz tüm analiz ve bulgular, bombayı işaret ediyor. Patlamaya bir bombanın sebep olduğundan yüzde 90 eminiz”dedi.

Yetkili, yüzde 10’luk ihtimal içinse net bir bilgi vermesinin doğru olmayacağını söyledi.

Kazadan sonra açıklama yapan IŞİD militanları, Airbus A321 tipi uçağın Mısır’ın Şarm El-Şeyh kentinden, St. Petersburg’a gitmek üzere havalandıktan 23 dakika sonra kendileri tarafından düşürüldüğünü iddia etmiş, Rusya iddiayı yalanlamıştı. Avrupa ve Amerikalı uzmanlarda da uçağı bir bombanın düşündüğü görüşü hakim.

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