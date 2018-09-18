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Dünya

Rus uçağı Suriye'de radardan kayboldu

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Eylül (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Il-20 tipi uçağın Suriye'nin Hmeymim Hava Üssü bölgesinde radardan kaybolduğunu açıkladı

18 Eylül 2018 06:18

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 18 Eylül (DHA) - RUSYA Savunma Bakanlığı, Il-20 tipi uçağın Suriye\'nin Hmeymim Hava Üssü bölgesinde radardan kaybolduğunu açıkladı.
Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, içinde 14 asker bulunan Il-20 tipi uçağın radardan kaybolduğu belirtildi. Uçağın kaybolmasının Suriye\'nin Lazkiye bölgesinin füzelerle vurulduğu zamana denk gelmesi, uçağın füzeler tarafından vurularak düşürülmüş olasılığını ortaya çıkardı. Bakanlık, Lazkiye\'ye yapılan füze saldırısının Akdeniz\'de bulunan Fransa\'ya ait bir firkateynden yapıldığını öne sürdü. Suriye ordusundan bir başka yetkili de Lazkiye\'ye yapılan füze saldırısının denizden geldiğini söyledi.
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