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Dünya

Rus uçağı neden düştü; işte ilk değerlendirmeler

Putin, Medvedev'e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi

25 Aralık 2016 16:49

Moskova'dan havalandıktan sonra Soçi'de yakıt ikmalinin ardından kısa süre sonra düşen Rus uçağının düşme sebebi araştırılıyor. Yaşanan olay sonrası "Uçak neden düştü" sorusu gündeme geldi. Rus basını ve Moskova'da ilk değerlendirmeler teknik arıza yaşandığı yönünde. Pilotun deneyimli bir pilot olduğu bilgisi veriliyor. Uçağın neden düştüğü teknik inceleme ve soruşturma ile belli olacak.

Soçi'den Lazkiye'deki Rus üssüne giden TU-154 tipi uçağın 8 mürettebat ve 84 yolcuyla düşmesinin ardından uçağın neden düştüğü sorusuna yanıt aranıyor. Hürriyet'te yer alan habere göre, Rusya lideri Vladimir Putin, Başbakan Dimitri Medvedev'e uçak kazasının soruşturulması için devlet komisyonu kurulması talimatı verdi.

Uçağın düşmesinin ardından akıllara "Saldırı olabilir mi?" şüphesi gelmişti. Ancak Rus basınına yansıyan ilk bilgilerde teknik sıkıntı yaşandığı ihtimali ağır basıyor.

Rus Soruşturma Komitesi, Rusya Savunma Bakanlığı’na ait uçağın Karadeniz’e düşmesinin ardından soruşturma başlattı. Komitenin temsilcisi Svetlana Petrenko, askeri uzmanların belgeleri ve TU-154’ün Suriye’ye uçmasına izin veren kişilerin incelendiğini kaydetti.

Kalkışta kaza ihtimali

Uçağın muhtemelen kalkışta kaza yaptığını ifade eden yetkililer, mürettebat ya da yolculardan kurtulan kimse olmasının düşük ihtimal olduğu bilgisini paylaşıyor.

Putin talimat verdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başbakan Dmitriy Medvedev'e uçak kazasının soruşturulmasına yönelik devlet komisyonu kurma ve komisyona başkanlık etme talimatı verdi.

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