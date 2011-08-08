-RUS UÇAĞI MECBURİ İNİŞ YAPTI: 12 YARALI MOSKOVA (A.A) - 08.08.2011 - Rusya'da iç hat seferi yapan bir uçağın, Çin sınırındaki Amurskaya'da zorunlu iniş yapması sonucu 12 yolcu yaralandı. Acil Durumlar Bakanlığının Amur bölgesi yetkilileri, An-24 tipi uçağın Amurskaya havaalanına inerken pistten çıktığını bildirdi. Kazaya şiddetli rüzgar ile yoğun yağışın neden olduğu kaydedildi. Sibirya'daki Irkutsk kentinden Amur bölgesindeki Habarovk'a sefer yapan, içinde 36 kişinin bulunduğu uçağın zorunlu inişi nedeniyle ilgili ayrıntı verilmedi. Başkent Moskova'nın yaklaşık 5 bin 600 kilometre doğusundaki Amurskaya kenti, Rusya ile Çin'i ayıran Amur Nehri üzerinde bulunuyor.