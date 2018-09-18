Rus uçağı, Lazkiye'de radardan çıktı

T24

Suriye'nin Lazkiye kentinde bulunan Hmeymim üssü yakınlarında 14 asker taşıyan IL-20 tipi Rus uçağının radar ile irtibatı kesildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre IL-20 tipi 14 personel taşıyan askeri uçak, Suriye kıyılarına 35 kilometre mesafede Akdeniz üzerinden Hmeymim üssüne geri dönerken radar ile bağlantısını kaybetti.

Açıklamada askeri mürettebattan henüz haber alınamadığı bildirilirken, arama kurtarma çalışmalarına başlandığını kaydedildi.

Uçağın, İsrail'e ait dört F-16 savaş uçağının Suriye'nin Lazkiye kentine gerçekleştirdiği saldırı sırasında kaybolduğu belirtilen açıklamada, Akdeniz'de bulunan Fransa'ya ait bir fırkateynden bölgeye yönelik füze saldırısı yapıldığının da tespit edildiği belirtildi.

Reuters: ABD, Rus uçağını Suriye'nin vurduğuna inanıyor

Reuters’a konuşan ABD’li bir yetkili, Washington’ın elektronik keşif görevi yapan, jet gücüyle dönen pervaneli IL-20 (Ilyushin Il-20) tipi uçağın, Moskova’nın müttefiki Suriye yönetimi tarafından düşürüldüğüne inandığını söyledi.

Uçağın radardan çıktığı saatlerde, uçağın döndüğü Hmeymim Üssü’nün yakınlarındaki Lazkiye’ye, Akdeniz’deki bir Fransız destroyerinden füze saldırısı düzenlenmişti.

CNN International’da yer alan haberde de ABD’li yetkilinin Rus uçağını vuran Suriye yönetiminin aslında İsrail’den gelen füze saldısını engellemeye çalıştığını söylediği kaydedildi. Bir diğer yetkili de İsrail’in Suriye’ye yönelik füze saldırılarının sorumlusu olduğunu teyit etti.