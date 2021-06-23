Rusya, Karadeniz'de Britanya savaş gemisine uyarı atışı yaptığını iddia etti; Londra yalanladı

T24 Dış Haberler

Rusya Savunma Bakanlığı, bir Rus savaş uçağının ülkenin Karadeniz'deki sınırlarını ihlal eden bir İngiliz savaş gemisine uyarı atışı yaptığını aktardı. Britanya Savunma Bakanlığı ise açıklamayı yalanladı.

TASS'ın aktardığına göre Rus Su-24, "başka manevra yapmasını önlemek için" Kırım yakınlarında Britanya Kraliyet Donanması'na ait HMS Defender'ın gittiği yöne doğru atış yaptı.

Rusya Savunma Bakanlığı, savaş gemisinin önceden yapılan uyarıya karşılık vermediğini ifade etti; uyarı atışından sonra ise bölgeden çekildiğini ifade etti.

RIA Novosti'ye konuşan Senatör Sergey Zekov, "Savaş gemisinin hareketleri uluslararası normların açık bir ihlalidir" dedi. Habere göre Rusya Savunma Bakanlığı, Britanya'nın askeri ateşesini çağırdı.

Britanya Savunma Bakanlığı yalanladı

Britanya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın HMS Defender'a uyarı atışı yapmadığını ifade etti.

Açıklamada, "Gemi, uluslararası hukuka uygun olarak Ukrayna karasularından geçiyordu" denildi.

Bakanlık, "Rusların Karadeniz'de topçu tatbikatı yaptıklarına ve faaliyetleri hakkında denizcilik camiasına önceden uyarıda bulunduklarına inanıyoruz. HMS Defender'a hiçbir atış yapılmadı. Güzergahı üzerine de bomba atıldığı iddiasını tanımıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kraliyet Donanması, geçen haftalarda HMS Defender'ın "Karadeniz'de kendi görevi için" Akdeniz'deki grubundan ayrıldığını ifade etmişti.