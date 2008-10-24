Rus uçağı kaçırıldı iddiası



İddaa, UEFA Kupası grup maçlarının başlamasıyla birlikte 23 Ekim 2008 Perşembe günü bir günde toplam 21 milyon YTL’lik ikramiye kazandırarak yeni futbol sezonun rekoruna imza atmış oldu.



UEFA Kupası grup maçlarının ilk günü olan ve aralarında Galatasaray-Olimpiakos, Hertha Berlin-Benfica, Schalke-Paris St. Germain, Aston Villa-Ajax, CSKA Moskova-Deportivo ve Heerenveen-Milan gibi önemli maçların yer aldığı 23 Ekim 2008 Perşembe günü, İddaa oyununun yeni sezonda en yüksek “günlük ikramiye”yi verdiği tarih oldu.

