T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus uçağı, İncirlik Üssü'nden kalkan ABD jetlerini engelledi

ABD, ilk defa Suriye hava sahasında Rusya tarafından engellendi

09 Ekim 2015 17:12

IŞİD hedeflerini vurmak için İncirlik Üssü’nden havalanan iki ABD jeti, Rus uçağı tarafından engellendi.

Milliyet'te yer alan habere göre ABD, ilk defa Suriye hava sahasında Rusya tarafından engellendi. Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, İncirlik Üssü’nden havalanan iki ABD jeti, IŞID'in merkezi sayılan Rakka yakınlarındaki hedefleri vurmaya gidiyordu. Bir Rus uçağıyla karşılaşan jetler, güvenli mesafeyi korumak istedi ancak Rus uçağı yolundan dönmedi. ABD jetleri, Rusya'ya ait uçakla karşılaşmamak için rota değiştirmek zorunda kaldı ve bunun üzerine bombardıman görevi iptal edildi.

Yetkililer, Rusya'nın Suriye'de operasyonlara başlamasıyla beraber, ABD jetlerine güvenli mesafeyi korumaları emri verildiğini belirtiyor. İki ülkenin Suriye hava sahasının kullanımı konusunda ortak bir anlaşmaya varmak amacıyla çalışmalara başladığı bildirildi.

ETİKETLER

rusyarus uçağıabd jetleriincirlik üssüengelleditürkiyeışid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24