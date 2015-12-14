Rus turistlerin yeni rotası Asya

Türkiye’nin Rus savaş uçağını, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle düşürmesinin ardından iki ülke ilişkilerinin gerilerek, Rus turistlere Türkiye’ye gitmeyin uyarısı getirilmesiyle, Rus tur operatörleri yönlerini Tayland ve Çin gibi ülkelere çevirdi.

Hürriyet’te yer alan habere göre; Rusya’nın en büyük tur operatörü For Tez Tour’un Halkla İlişkiler Direktörü Larissa Akhanova, “İş modelimizi değiştiriyoruz. Alternatiflere bakmak zorundayız” diye konuştu. For Tez Tour’un iş modelinin yarısından fazlasını Türkiye turları oluşturuyordu.

Rus Tur Operatörleri Birliği’nden Maya Lomidze’ye göre, Ruslar için alternatif güzergahlardan bazıları Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ve Ürdün. Buna ek olarak, Doğu Asya’daki yerler de popülerlik kazandı.

Lomidze, “Rusya büyük bir ülke. Avrupa kısmında Türkiye ve Mısır en sevilen destinasyonlar. Rusya’nın doğusunda ve Sibirya’da Çin en çok tercih edilen ikinci ülke olmaya devam ediyor. Birinci sırada ise Tayland var” dedi.

Rusya Tur Operatörleri Birliği’nin Asya destinasyonları için beklentileri yüksek. Rusların alternatifleri arasında Vietnam da dahil. Birlik, kültürel turlar için Çin ile yakın çalışmaya da devam etmek istiyor. Ancak Ruslar için yeni destinasyonlarda önemli olan şeylerin başında “fiyat” geliyor.

Türkiye daha ucuz

Şu anda Asya’ya paket turlar hala Türkiye’ye tatile gitmekten daha pahalı. Genelde tatillerini Türkiye’de değerlendiren dört milyon Rus turistten birçoğu için Çin’in aynı hizmet ve fiyat dengesini sunması gerekiyor.

Yunanistan da alternatifler arasında

Düşürülen Rus uçağının ardından Rusya’nın Türkiye’ye yaptırımlarının etkisi hissedilmeye başladı.

Eşiyle birlikte iki yıl önce Türkiye’ye balayına giden Aleksandra Gerasimova, her sene bu tatili tekrarladıklarını ancak seyahat yasağının ardından tatil planlarının tamamen bozulduğunu söyledi.

Gerasimova, “Bu cidden üzücü çünkü bir Türk insanlarını ve ülkenin kendisini gerçekten seviyoruz. Şimdi başka yerlere bakmak zorundayız. Bunu da yapmak zor gibi duruyor” dedi.

Aile, Yunanistan’ı alternatif olarak düşündüklerini ama yine de bunun pahalı bir seçenek olarak görüyor. Aileye göre Asya’ya gitmek daha da pahalı.