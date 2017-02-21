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Dünya

Rus turistlerin Türkiye'ye duyduğu ilgi 3 kat arttı

Ruslar, bir ayda 'Türkiye turları' kelimelerini içeren 52 bin arama yaptı

21 Şubat 2017 22:19

2017 yılının Ocak ayında Yandex arama motorunu kullanan Rusların, 'Türkiye turları' kelimelerini içeren 52 bin arama yaptığı bildirildi. Bu gösterge, 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 324 daha yüksek. 2016 yılının Aralık ayına kıyasla bu rakam yüzde 25, 2015 yılının Ocak ayına kıyasla ise yüzde 50 yüksek.

Rusya Tur Operatörler Birliği (ATOR) sayfasından yapılan açıklamada, Rusların 2017 yılının Ocak ayında tatil yerleri için toplam olarak yaptığı aramalarda Türkiye 2. sırada yer aldı.

Tayland lider konumunda yer alırken, Hindistan 3. sıraya yerleşti.

En çok aranan 10 istikamet arasında Vietnam, Mısır, Yunanistan, İtalya, Kıbrıs, İspanya ve Dominik Cumhuriyeti bulunuyor.

 

Rusya'da iç turizme talep azaldı

 

Rusya'da iç turizme duyulan talep 2016 yılının Ocak ayına kıyasla yüzde 12 oranında azaldı.

Öte yandan Antalya'daki otel sahiplerinin bu yıl 2-2.5 milyon Rus turistin gelmesini bekledikleri bildirildi. Bunun yanı sıra erken rezervasyon açısından bu yaz için en çok ilgi gören istikamet Türkiye oldu.

 

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