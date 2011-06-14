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RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ MİLAS (A.A)

14 Haziran 2011 17:36

-RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ MİLAS (A.A) - 14.06.2011 - Muğla'nın Milas ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 turist yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Bodrum-Milas karayolunda Rus turistleri taşıyan Murat K. idaresindeki 14 M 0514 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ve kimliği henüz belirlenemeyen rehberle birlikte Rus turistler Verenka Pischuun, Alena Pischuun, Pavel Yereshevich, Feder İsparankov, Olga Kulik, İvan Kulik, Yohor Pischuun, Yuuya Yereshevich, Ali Aleksei Patrushan, Maksim Khtrykov, Natalia Khtrykov, İna Patrushan, Hanna Patrushan, Yelizevata Khtrykov yaralandı. Yaralılar, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastane yetkilileri, yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğunu ve tedavilerinin devam ettiğini bildirdi.

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