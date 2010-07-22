T24 LogoT24 Logo
Gündem

RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ANTALYA (A.A)

22 Temmuz 2010 11:55

-RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 turist yaralandı. Tatil için Rusya'dan uçakla Antalya'ya gelen ve konaklayacakları Alanya'nın Okurcalar beldesine gidecek Rus turistleri taşıyan Mehmet Demir yönetimindeki 63 PP 488 plakalı minibüs, Manavgat-Alanya karayolu Çavuşköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Rus turistler Yulia Hurba (27) ve Elena Labsonova (22) ile aynı aileden Marina Nosova (46), Viktor Nosova (41), Ksiyana Nosova (21) ve Olga Nosova (13) yaralandı. Yaralılar, Manavgat Özel Sevgi Hastanesinde tedaviye alındı.  Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada yaralı tursitlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24