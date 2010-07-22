-RUS TURİSTLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ ANTALYA (A.A) - 22.07.2010 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Rus turistleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6 turist yaralandı. Tatil için Rusya'dan uçakla Antalya'ya gelen ve konaklayacakları Alanya'nın Okurcalar beldesine gidecek Rus turistleri taşıyan Mehmet Demir yönetimindeki 63 PP 488 plakalı minibüs, Manavgat-Alanya karayolu Çavuşköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, Rus turistler Yulia Hurba (27) ve Elena Labsonova (22) ile aynı aileden Marina Nosova (46), Viktor Nosova (41), Ksiyana Nosova (21) ve Olga Nosova (13) yaralandı. Yaralılar, Manavgat Özel Sevgi Hastanesinde tedaviye alındı. Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada yaralı tursitlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.