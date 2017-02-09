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Rus turistlere Türkiye’ye seyahat uyarısı

"İki ülke arasındaki turist akışının tamamen düzelmesi için Türkiye’deki terör tehdidinin azalmasını umuyoruz”

09 Şubat 2017 20:09

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Rus turistlere Türkiye’ye yapacakları seyahatler öncesinde bu ülkedeki yüksek terör tehdidini göz önünde bulundurmaları uyarısında bulundu.

Sputnik’e konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, Türk güvenlik güçlerinin terör saldırılarının başlıca hedefleri arasında olduğunu belirtti.

Sıromolotov, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ayrıca Türkiye’nin güney ve batı bölgelerinde terör saldırıları gerçekleştirildi. IŞİD, İstanbul ve Ankara’da da turistlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde de giderek daha sık saldırı gerçekleştiriyor. Bunları göz önünde bulundurarak Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya vatandaşlarına Türkiye’ye gitmeden önce ülkedeki yüksek terör tehdidini göz önünde bulundurmaları konusunda uyarıyor ve ülkenin güney doğu bölgelerine yapacakları seyahatleri oralardaki durum normale dönene kadar iptal etmeye çağırıyor.”

İstanbul ve Ankara’nın da çok riskli yerler arasında bulunduğu ve  turistik bölgelerde dikkatli olunması gerektiği uyarısını yapan Sıromolotov, “Türk yetkililerin hava yolu taşımacılığı başta olmak üzere güvenlik düzeyini artırma konusundaki çabalarına da dikkat çekmek isteriz. İki ülke arasındaki turist akışının tamamen düzelmesi için Türkiye’deki terör tehdidinin azalmasını umuyoruz” dedi.

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