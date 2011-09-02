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Rus turistlere önce taciz sonra dayak!

Tatil için Antalya’ya gelen Rus turist çift, rafting yapmak için gittikleri Köprülü Kanyon’da tacize uğradıkları ve darp edildikleri iddiasıyla Rus Konsolosluğu’na başvurd

02 Eylül 2011 03:00

T24 - Tatil için Antalya’ya gelen Rus turist çift, rafting yapmak için gittikleri Köprülü Kanyon’da tacize uğradıkları ve darp edildikleri iddiasıyla Rus Konsolosluğu’na başvurdu.

Rus turistlere önce taciz sonra dayak!


Rus işadamı Aleksandr Ushnikov ve avukat eşi Alena Ushnikov tatil hatırası olsun diye çektikleri fotoğraftaki gibi neşeyle raftinge başladı. Ancak Rus işadamı eşine taciz, ardından uğradığı saldırı sonrası bu hale geldi.


Doğan Haber Ajansı'ndan Ömer Erdem'in haberine göre; Manavgat’ın Beşkonak beldesinde bulunan dünyaca ünlü Köprülü Kanyon rafting merkezi iddiaya göre akıl almaz bir olaya sahne oldu. Rus işadamı Aleksandr Ushnikov (28) ile avukat eşi Alena Ushnikova (25), tatil için geldikleri Antalya’da rafting yapmak istedi.


Escape adlı rafting firması görevlileri tarafından otellerinden alınan Rus çift, Köprülü Kanyon’a götürüldü. İki kişilik bir kanoya binen Ushnikov çifti, iddiaya göre zaman zaman diğer kanolardaki kişiler tarafından taciz edildi.



Kürekle vurdular


Suyun debisinin fazla olduğu bir anda kendilerine çok yaklaşan bir kanodan kürekle vurularak düşürülen Aleksandr Ushnikov dalgalarla boğuşurken, eşinin diğer kanodaki kişiler tarafından taciz edildiğini fark etti.


Yüzerek eşinin bulunduğu bölgeye gelen Aleksandr Ushnikov, tacizciler tarafından dövüldü. Çevreden yetişen diğer gruplar tarafından engellenen saldırganlar olay yerinden uzaklaşırken jandarma ekibi Rus çiftin ifadesini aldı. Ushnikov çifti daha sonra Rusya’nın Antalya Konsolosluğu’na başvurdu.



Firmaya suçlama


Konsolosluğa şikayet dilekçesi veren Aleksandr Ushnikov, tacizi önce rafting firmasının görevlisinin yaptığını iddia ederek, “Önce diğer kanodaki çiftin erkeğini, ardından beni attı. Zaten tur boyunca eşime yaklaşarak güneş kremi sürmek istedi, bir ara da onu yalnız bir yere götürmeye kalkmıştı” dedi.


Alena Ushnikova ise, “Eşim tekneden düşünce ekip başı benim yanıma geldi. Eşim döndüğünde bir anda 15 kişi oldular ve saldırmaya başladılar. Taşlarla saldırıyor, öldürmek için vuruyorlardı. Ellerinden zor kurtulduk” diye konuştu. Manavgat Jandarma Komutanlığı yetkilileri, soruşturmanın devam ettiğini, saldırganları belirlemek için çalıştıklarını söyledi.


 

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