Rus turistlere Atatürk uyarısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye gelecek vatandaşları için 'dikkat edilecek davranışlar' kılavuzı hazırladı. Kılavuzda, Atatürk'e saygılı olunması, zafer ve bozkurt işareti yapılmaması, orta parmağa dikkat edilmesi tavsiye edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Dairesi, internet sitesinde yayımladığı açıklamada, yurt dışına seyahate çıkacak vatandaşlar için gittikleri ülkelerde kaçınmaları gereken davranışlar konusunda tavsiyeler verdi.

Kılavuzda Türkiye'yle ilgili uyarılar yer aldı. Türkiye hakkında yapılan tavsiyelerde, turistlerden özellikle Mustafa Kemal Atatürk hakkında saygısızlık olarak nitelendirilebilecek davranışlardan kaçınmaları istendi.

Kılavuzda dikkat çeken bir başka tavsiye ise, işaret ve orta parmağın kaldırılmasıyla yapılan zafer işareti hakkında. Kürt siyasi hareketler tarafından kullanıldığı ve Türk milliyetçilerinin tepkisini çekebileceği için bu işaretin yapılmaması önerildi. Rusya'da işaret ve serçe parmak kaldırılarak yapılan işaret hakkında da uyarıda bulunuldu.

Ülkücülerin bozkurt işareti olarak algılanabileceği gerekçesiyle, bundan kaçınılması tavsiye edildi. Milliyet'te yer alan habere göre, kılavuzda Türkiye ile ilgili verilen diğer tavsiyeler de şöyle oldu:

"Orta parmağın kaldırılması, ayrıca işaret parmağıyla başparmağın birleştirilmesiyle yapılan, 'iyi' anlamına gelen halka şeklindeki hareket, Türkiye'de hakaret olarak algılanıyor. Bir el boğaza getirilerek yapılan 'boğazıma kadar doydum' anlamındaki hareket de, Türkiye'de tehdit olarak algılanabilir."

Rus Dışişleri, ayrıca Türkiye'de dilin dişe değdirilmesi suretiyle yapılan ve 'cıklamak' olarak nitelenen eylemin de 'hayır' veya 'reddetme' anlamı taşıdığına da dikkat çekildi. Kılavuzda Müslüman ülkelerde ev sahibinin aile üyeleri arasındaki kadınlarla tanışmaya çalışmaktan kaçınmaları istendi.