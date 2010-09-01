Rus turistler Türkiye'de yara alıyor

T24 - Türkiye, Rus turistlerin yaşadığı turizm kazalarında Mısır’ın ardından ikinci sırada yer alırken, ödenen sigorta tazminatı bakımından birinci oldu





Gelen turist sayısında 2008 yılında yaşanan rekoru bu yıl sonunda egale ederek 30 milyon turiste ulaşması beklenen Türkiye’nin, özellikle trafikte güvenliğin yanı sıra yemek gibi konular bakımından riskli ülkeler arasında bulunması tatilcileri sigortalayan şirketleri olumsuz etkiledi. Dünyanın önde gelen sigorta şirketleri arasında olan ve birçok ülkede operasyonu bulunan Allianz’ın tamamına yakınına sahip olduğu Rus sigorta şirketi ROSNO tarafından 2010 yılının ilk 6 ayına ilişkin yayımlanan istatistiklere bakıldığında Türkiye en fazla “turizm kazası” yaşanan 2’nci turizm destinasyonu oldu. Tatile çıkmadan önce seyahat sigortası yaptıran Rus turistler 2010 yılının ilk 6 ayında Türkiye’de 3 bin 378 turizm kazası yaşarken, Mısır 5 bin 52 kazayla birinciliği üstlendi.





Gelişmiş ülkelerde çok az





Türkiye ve Mısır’ın açık ara liderliği paylaştığı sıralamada üçüncü olarak 455 olayla Tayland geliyor. Yetkililer Türkiye, Mısır ve Bulgaristan gibi popüler turizm destinasyonlarının meydana gelen olaylarda açık ara önde bulunduğunu belirterek, Hırvatistan, İspanya, İtalya ve Fransa’nın daha aşağılarda bulunduğunu ifade ediyorlar. Meydana gelen trafik kazaları ve ölümlü olayların yanı sıra sigortaya dahil olan hastalıklar arasında turizmcilerin iklim değişikliğinden dolayı yaşadığı sıkıntılar, solunum yolları rahatsızlıkları, kulak iltihabı ve çeşitli soğuk algınlığı hastalıklar bulunuyor. Turizm mekânlarındaki yeme-içme alışkanlığı değişikliğinden oluşan mide bozuklukları da sigorta kapsamında sayılıyor.









Geçen yıla göre olay sayısı çok azaldı





Rus turistlerin sigorta kapsamındaki kazaların sayısına bakıldığında geçen yıl Türkiye rakipsiz olarak liderliğini sürdürüyordu. 2009 yılının tamamında Türkiye’ye gelen 2.6 milyon turist içerisinde 31 bin 826 olay gerçekleşirken, ikinci sırada bulunan Mısır’da 8 bin 127, Tayland’da ise bin 537 olay meydana geldi. ROSNO sigorta şirketi tarafından 2009 yılında 6.3 milyon doları Türkiye’ye gelen Rus vatandaşlarına olmak üzere 18.4 milyon dolar tazminat ödendi. Bu yılın 25 Mayıs tarihinde Antalya’da meydana gelen kazada daha sonradan uykusuz olduğu ortaya çıkan şoförün kullandığı Rus turistleri taşıyan tur otobüsü yoldan çıkarak dereye uçmuş, kazada 14’ü Rus 16 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili araştırma yapan Rus yetkililer mağdur turistlere Türkiye’nin gelişmemiş bölgelerinde müdahale edildiğini, birçoğunun kötü hastane şartlarında ağırlandığını ortaya çıkaran bir rapor hazırlamış, bu da Rusya’da büyük yankı uyandırmıştı.







Ulaşımda emniyetsiz





Avrupa Birliği ve Rusya’dan 2 bin 192 seyahat acentesinin katıldığı ankette Türkiye ulaşımda emniyet başlığı altında sadece Mısır’ı üzerinde olmak üzere son sıralarda bulunuyor.



