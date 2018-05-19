Rus turistler, havuzda serinliyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - HAVA sıcaklığının 30 dereceye yükseldiği Antalya\'da, beş yıldızlı otel ve tatil köylerinde Rus turistler, havuzlarda serinliyor.

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece kaydedildiği Antalya\'nın turistik ilçesi Kemer, Rus tatilcileri ağırlıyor. Rus tatilciler, sıcak Kemer günlerini dans edip dinlenerek geçiriyor. Havuz partilerinde eğlenen Rus turistler, şapka, pareo ve renk renk plaj kıyafetleri ve bikinileriyle sıcak havanın keyfini çıkarıyor. Turistler, düzenlenen animasyon şovlara katılmayı da ihmal etmiyor. Havuz kenarında DJ müziği eşliğinde dans eden turistler, soğuk içeceklerini yudumlayarak tatilin her anını değerlendiriyor.

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