Rus turistin yarattığı boşluğu İranlılar mı dolduracak?

Muğla'nın Bodrum İlçesi'ne, Tahran'dan yapılan seferle 152 İranlı turist tatile geldi. İlk kez düzenlenen Tahran - Bodrum seferleri haftada bir kez yapılacak.

DHA’nın haberine göre; Merkezi Antalya'da bulunan Prado Tour Seyahat Acentesi ve İranlı Hope Tour organizasyonu ile bugünden itibaren Tahran-Bodrum, Bodrum-Tahran uçak seferleri başladı.

Corendon Hava Yollarına ait uçak ile bugün saat 14.00'de Milas Bodrum Havalimanı'na gelen 152 İranlı turisti Prado Tour Seyahat Acentesi Genel Müdürü Ufuk Şimşek karşıladı. İlk kez düzenlenen Tahran - Bodrum seferinde uçaktan inen İranlı turistler, modern görünümleriyle dikkat çekti.

Bu ay haftada bir kez, Çarşamba günleri karşılıklı olarak Tahran - Bodrum, Bodrum - Tahran seferlerinin yapılacağını belirten Genel Müdür Şimşek şunları söyledi:

'Sefer sayısı 3'e çıkacak'

"Yaklaşık 10 yıldır Tahran'dan Bodrum'a seferler yoktu. Bugün bir ilki gerçekleştirdik. Önümüzdeki aydan itibaren sefer sayısını 3'e çıkaracağız. Bu yıl içerisinde Bodrum'a 10 bine yakın İranlı turist gelecek. Ayrıca Antalya'ya yaptığımız operasyonla İranlı turist sayısı 45 bini bulacak. Bodrum'daki beş yıldızlı otellerde tatil yapacak İranlı turistlerin Türkiye'ye olan ilgisi çok büyük, sadece ABD'nin uyguladığı ambargo nedeni ile yaşanan sıkıntılar var. Bu konuda sıkıntı aşılır, Türk ve İranlı üst düzey Bakanlık temsilcileri biraz daha yakınlaşma sağlarsa ülkemize ve Bodrum'a gelen İranlı turist sayısında çok önemli artışlar sağlayabiliriz" dedi.