Rus turist sabah girdiği denizde boğuldu

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Alanya İlçesi\'nde bu sabah serinlemek için denize giren Rus turist 68 yaşındaki Nikolay Kudinov boğularak yaşamını yitirdi.

Alanya\'da tatil yapan Rus Nikolay Kudinov serinlemek için Kızlarpınarı Mahallesi\'ndeki 19 numaralı sahile geldi. Burada denize giren Nikolay Kudinov bir süre yüzdükten sonra suda batıp çıkmaya başladı. Rus turistin çırpındığını fark eden sahildekiler yüzerek ulaştıkları Kudinov\'u kıyıya çıkardı. Gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen Rus turistin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kudinov\'un cansız bedeni incelemelerin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

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