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Rus turist ölü bulundu

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat İlçesi'nde tek başına tatil yapan Rus 27 yaşındaki Andrei Ogorodnikov, bu sabah bir ağaçta boynundan iple asılı halde ölü bulundu

12 Eylül 2017 19:33

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde tek başına tatil yapan Rus 27 yaşındaki Andrei Ogorodnikov, bu sabah bir ağaçta boynundan iple asılı halde ölü bulundu.
Manavgat\'a bağlı Örenşehir Mahallesi\'nde sabah saatlerinde ağaçta boynundan iple asılı halde bir erkek olduğu ihbarı üzerine Çenger Jandarma Karakolu ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağaçta asılı kişinin öldüğü belirlenirken, cebinde bulunan anahtardan yola çıkılarak yapılan incelemede, ölen kişinin ilçedeki bir otelde tatil yapan Rus Andrei Ogorodnikov olduğu belirlendi.
Rus turistin cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Andrei Ogorodnikov\'un intihar etmiş olabileceği değerlendiriliyor.

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