-RUS TURİST KAYALIKLARDA MAHSUR KALDI ALANYA (A.A) - 28.05.2011 - Alanya'da tatil yapan Rus turist, mahsur kaldığı kayalıklardan itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra kocasına sarılarak büyük sevinç yaşadı. Alınan bilgiye göre, Alanya'nın Konaklı beldesine tatile gelen Rus Olga S. (28) ile kocası Dima S. kaldıkları otelin sahilinde yürüyüşe çıktı. Sahilden 200 metre uzaklıktaki kayalıklara giderek yürüyüşe burada devam eden Rus çift, dalgaların artması üzerine bulundukları yerden ayrılamadı. Dalga boyunun yükselmesi nedeniyle iyi yüzme bilmediği öğrenilen eşi Olga'yı kayalıklarda bırakan Dima, yüzerek ulaştığı sahildeki otel çalışanlarından yardım istedi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ekipleri ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri geldi. Sahil Güvenliğe ait botun dalga nedeniyle kayalıklara yanaşamayacağının anlaşılması üzerine iki itfaiye eri 10 metre yüksekten halatla Rus kadının bulunduğu kayalıklara indi. Olga, beline bağlanan halatla itfaiye ekiplerinin sarkıttığı ip merdivenden yukarı çekilerek kurtarıldı. Yaklaşık iki saat süren kurtarma çalışmalarını, Rus kadının eşi Dima endişeli bakışlarla takip etti. Rus kadın kurtarıldıktan sonra eşine sarılarak büyük sevinç yaşadı. Rus turistler, jandarma tarafından kaldıkları otele götürüldü.