Rus TIR sürücülerine vize zorunluluğu

Türkiye, mütekabiliyet esası gereği Rus TIR şoförlerine bugün itibarıyla vize zorunluluğu getirdi.



Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Fatih Şener, uçak krizi öncesi Türkiye ve Rusya arasında vize muafiyeti bulunduğunu ancak Rusya'nın bu yılın başında Türk tır sürücülerine vize zorunluluğu getirdiğini anımsattı.

hürriyet'in haberine göre; Rusya'nın vize serbestisini kaldırmasının Türk şoförleri zor duruma soktuğunu ve nakliyecilerin alternatif güzergah olarak Hazar Denizi'ne yöneldiklerini anlatan Şener, "Türkiye, aradan geçen sürede sabırla vize zorunluluğunu koymadı. Ancak Rusya'nın bu yaptırımına devletler arası hukuk gereği mütekabiliyet gerekiyordu. Bugün itibarıyla Rusya'dan Türkiye'ye giriş yapacak sürücülere vize zorunluluğu getirilmesi mütekabiliyet gereğidir" diye konuştu.



Rus TIR sürücülerine vize konulmasını istediklerini ifade eden Şener, "Rus sürücüler zorluk yaşarsa ülkelerinde bu durumu dile getirirler. Yine eski vize serbestisinin olduğu günlere dönmeyi umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.