Rus tenisçi Rublev, tek bir maça bile çıkmadan yarı finale yükseldi!

Tek erkeklerde Rus tenisçi Andrey Rublev, katıldığı Katar Açık Turnuvası'nda tek maça çıkmadan yarı finale kaldı.

İsviçreli tenisçi Roger Federer'in bir yılı aşkın sürenin ardından kortlara döndüğü Katar'ın başkenti Doha'da devam eden Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) sert kort turnuvasında, eşine rastlanmayan bir durum yaşandı.

Seribaşı olarak katıldığı turnuvaya ikinci turdan başlayan dünya 8 numarası Rublev, birinci tur maçını kazanmasının ardından sakatlanan Fransız rakibi Richard Gasquet'in organizasyondan çekilmesiyle doğrudan çeyrek finale yükseldi.

Bu turda Macar Marton Fucsovics ile eşleşen 23 yaşındaki Rublev, rakibinin maç öncesinde sırtında yaşadığı ağrılar nedeniyle maça çıkmama kararı almasının ardından tek puan almadan yarı finale kaldı. Rublev yarı finale yükseldiği için 52 bin dolar alacak.

1990'dan bu yana düzenlenen ATP tek erkekler turnuvalarında ilk kez böyle bir olay yaşandı. Rublev, Dominic Thiem ile Roberto Bautista Agut arasındaki maçın galibiyle (rakiplerinde sağlık sorunu yaşanmaması halinde) yarı finalde karşılaşacak.