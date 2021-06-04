Rus tenisçi Fransa Açık'ta şike şüphesiyle Paris'te gözaltına alındı

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Paris'te polisin Rus tenisçi Yana Sizikova'yı geçen sene düzenlenen Fransa Açık turnuvasındaki çiftler klasmanı karşılaşmasında şike yaptığı iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

AFP'ye konuşan Paris savcılığından bir kaynak, WTA Çiftler klasmanında 101. sırada bulunan Sizinova'nın bu sene düzenlenen Fransa Açık'a da katıldıktan sonra perşembe akşamı gözaltına alındığını bildirdi.

Geçen ekim ayında Sizikova ve ABD'li partneri Madison Brengle'ın ilk turda Andreea Mitu ve Patricia Maria Tig'e yenildiği karşılaşmaya yönelik bir soruşturma başlatılmıştı. Yetkililer, karşılaşmaya Fransa dışında ülkelerden alışılmadık oranda bahis oynanmasından şüphelenmişti.