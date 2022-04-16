Rus takımları yeni güncelleme ile FIFA 22'den çıkarıldı

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EA Sports, yayınladığı yeni güncelleme ile FIFA 22 oyunundan tüm Rus futbol kulüplerini ve Rusya A Milli takımını çıkardı.

Dünyanın en çok satan spor oyunlarından bazılarının yapımcısı olan EA Sports, kararın Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak alındığını duyurmuştu.

Oyuna girenlerin karşılaştığı güncelleme notunda, ''EA Sports da futbol dünyasından birçok ses gibi Ukrayna halkının yanında duruyor, barış çağrısı yapıyor ve Ukrayna'nın işgaline son verilmesini istiyor. Gerçek dünyadaki partnerlerimiz FIFA ve UEFA'nın hamleleri ile paralel olarak bu güncellemede Rusya milli takımı ve diğer tüm Rus takımları oyundan çıkarıldı'' ifadeleri yer aldı.

Oyundan takımların yanı sıra Moskova'da yer alan Otkritie Bank Arena ve çeşitli modlardaki Rusya ile ilgili kişileştirme seçenekleri de kaldırıldı.