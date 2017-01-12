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Spor

Rus takımları, Türkiye kamplarını 'terör' nedeniyle iptal ediyor

Lokomotif Moskova takımının ardından Krasnodar ve Zenit de Türkiye kamplarını iptal etme kararı aldı

12 Ocak 2017 22:45

Yaşanan terör olaylarının ardından Rus futbol takımları da Türkiye’de yapmayı planladıkları kampları birer birer iptal ediyor...

Sovyetski Spor gazetesinin haberine göre, Rusya’nın Premier Liginindeki Lokomotif Moskova takımının ardından Krasnodar ve Zenit de Türkiye kamplarını iptal etme kararı aldı. 
Lokomotif kulübünün resmi sitesinden yapılan açıklamada, Belek’te yapılması planlanan kampın yerinin Estepona (İspanya) olarak değiştirildiği duyuruldu.

Lokomotif Teknik Direktörü Yuri Semin, “bilinen nedenlerden dolayı takımı garantiye almak için” bu kararın alındığını söyledi.

Zenit ise Türkiye yerine Dubai’de kampa girdi.

Bu iptal kararlarının, kış dönemini futbol kampları ile doldurarak ayakta kalan pek çok otel için büyük darbe olacağı vurgulanıyor.

 

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