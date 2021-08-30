Rus suşi dağıtım zinciri, reklamında siyah bir adama yer verdikten sonra ölüm tehditleri aldı; reklam için kamuoyundan özür diledi

Rus suşi dağıtım zinciri YobiDoyobi'nin sahibi aşırı milliyetçi bir nefret grubundan ölüm tehditleri aldıktan sonra siyah bir adamın yer aldığı reklam için kamuoyundan özür diledi.

Krasnoyarsk merkezli YobiDoyobi zincirinin sosyal medyada yayımlanan reklamında, Slav görünümlü üç genç kadınla çevrili siyah bir adamın fotoğrafı paylaşıldı.

Yobidoyobi'nin kurucu ortağı Konstantin Zimen, ataerkillik ve milliyetçilik fikirlerini destekleyen "Eril Devlet" hareketinin lideri Vladislav Pozdnyakov'un, reklamın sosyal medyada paylaşılmasının ardından kendisini ve firmayı tehdit ve taciz yağmuruna tuttuğunu söyledi.

Zimen, "Pozdnyakov'un takipçileri, reklamda yer alan kadınların sosyal medya profillerini afişe ediyor ve tüm inceleme sitelerinde, firmamız hakkında olumsuz yorumlar yazıyor” dedi.

İşletme başlangıçta baskıya boyun eğmeyeceğini açıkladı, ancak ardından reklamı kaldırdı ve sosyal medya hesaplarında bir özür mesajı yayımlayarak “Tüm şirket adına, fotoğraflarımızla halkı rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Bu kargaşaya neden olan tüm içeriği kaldırdık" dedi.

YobiDoyobi'nin özrü, gıda firması VkusVill'in LGBTİ+ bir aileyi içeren reklam filmi çekmesinden ve gelen tepkilerle nedeniyle reklamı kaldırıp özür mesajı yayımlamasından haftalar sonra geldi.

Tıklayın I Rus gıda firması VkusVill'in lezbiyen aileyi içeren reklamı tartışma konusu oldu