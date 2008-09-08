Rus sumocular esrarkeş çıktı

Rus sumo güreşçileri Roho ve Hakurozan kardeşler, esrar kullandıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men cezasına çarptırıldı.



Sumo güreşinin köklerinin, dini ritüellere dayanmasına ve sporcularının yüksek ahlaki standartlara ulaştırılmasının amaçlamasına karşın, "Roho" lakaplı Boradzov Soslan Feliksovich ile "Hakurozan" lakaplı Baradzov Batraz Feliksovich'in esrar skandalında yer alması, sumo dünyasını sarstı.



Japonya Sumo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Feliksovich kardeşler, esrar kullandıkları iddiasıyla bu spordan ömür boyu men edilirken, federasyon başkanı ve Hakurozan'ın antrenörü Kitanoumi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.



Roho ve Hakurozan ise esrar iddialarını reddetti. Kitanoumi'nin yerine, eski güreşçilerden Musashigawa'nın getirileceği bildirildi.