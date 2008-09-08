T24 LogoT24 Logo
Spor

Rus sumocular esrarkeş çıktı

08 Eylül 2008 03:00

Rus sumo güreşçileri Roho ve Hakurozan kardeşler, esrar kullandıkları gerekçesiyle spordan ömür boyu men cezasına çarptırıldı.

Sumo güreşinin köklerinin, dini ritüellere dayanmasına ve sporcularının yüksek ahlaki standartlara ulaştırılmasının amaçlamasına karşın, "Roho" lakaplı Boradzov Soslan Feliksovich ile "Hakurozan" lakaplı Baradzov Batraz Feliksovich'in esrar skandalında yer alması, sumo dünyasını sarstı.

Japonya Sumo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Feliksovich kardeşler, esrar kullandıkları iddiasıyla bu spordan ömür boyu men edilirken, federasyon başkanı ve Hakurozan'ın antrenörü Kitanoumi, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Roho ve Hakurozan ise esrar iddialarını reddetti. Kitanoumi'nin yerine, eski güreşçilerden Musashigawa'nın getirileceği bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24