Rus subayın cesedi incelendi, rapor hazırlandı

Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan bir Rus subaya ait olduğu belirtilen cesedin korunması ve kimliğinin belirlenmesi için 3 uzman tarafından yapılan ön inceleme tamamlandı.

Ön incelemede kısmen bozulduğu anlaşılınca özel bir bezle örtülen cesedin korunması amacıyla bulunduğu deponun sıcaklığı da takibe alındı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bir süre önce yapılan kazıda, tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimliğinin tespit edilmesi amacıyla Erzurum ve İstanbul'dan gelen 3 kişilik heyetteki uzmanlarca Kars Müze Müdürlüğündeki cesede ilk inceleme yapıldı.



1877-1878 Rus işgali dönemi sonrası öldüğü sanılan ve bir Rus subaya ait olduğu düşünülen cesedin ilk incelemesini gelecek hafta yapmayı planlamalarına rağmen müzeye daha erken gelerek işlemi yapan heyette yer alan İstanbul Konservasyon Müdürlüğünden 1, Erzurum Konservasyon Müdürlüğünden de 2 uzman konservatör ön incelemesini bitirdi.

Heyet rapor hazırladı

Heyet, burada uzun süren çalışmanın ardından ceset ve tabut üzerindeki çalışmalarına ilişkin rapor hazırladı.

Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp, yaptığı açıklamada, "İstanbul Konservasyon Müdürlüğünden 1, Erzurum'dan 2 konservatör gelip ilk ön incelemelerini yaptılar. İskeletin durumunu incelediler. İskelet üzerindeki apoletin bulunduğu giysilerden küçük bir parça laboratuvar incelemesi için alındı, ayrıca tabutun korunduğu platformda tabut ile platform arasına özel bir bez örtüldü." dedi.

Alp, tabuttaki kişinin kimliğinin oluşturulacak uzman heyetin incelemesinden sonra ortaya çıkartılmaya çalışılacağını kaydetti.