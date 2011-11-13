-Rus sporcu 3 altın madalya kazandı PARİS (A.A) - 12.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nın 8. gün son müsabakası erkekler 105 kiloda yapıldı. Bu kiloda altın madalyaları koparmada, silkmede ve toplamda Rus sporcu Khadzhimurat Akkaev kazandı. Koparmada Rus sporcu Khadzhimurat Akkaev, 198 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya ulaşırken, gümüş madalya 196 kiloluk kaldırışıyla Rus sporcu Dmitry Klokov, bronz madalya ise 187 kiloluk kaldırışıyla Gürcü sporcu Gia Machavariani'nin oldu. Silkmede ise altın madalya 232 kilo ve tartı avantajıyla Rus sporcu Khadzhimurat Akkaev'e giderken, gümüş madalyayı diğer bir Rus sporcu Dmitry Klokov yine 232 kiloluk kaldırışıyla yakaladı ve bronz madalyayı da 229 kiloluk kaldırışıyla Ukraynalı sporcu Oleksiy Torokhtiy elde etti. Toplamda ise dünya şampiyonluğunu Rus sporcu Khadzhimurat Akkaev, 430 kiloyla yakalarken, gümüş madalyayı Rus sporcu Dmitry Klokov 428 kiloyla, bronz madalyayı ise Ukraynalı sporcu Oleksiy Torokhtiy, 410 kiloyla kazandı. Şampiyona yarın yapılacak bayanlar artı 75 ve erkekler artı 105 kilo müsabakalarıyla sona erecek.