Rus Sözcü: Erdoğan'da mektubunda elle tutulur bir unsur yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yazdığı mektupta 'elle tutulur' bir unsur bulunmadığını söyledi.

Sputnik Türkiye’nin aktardığı habere göre, Erdoğan’ın Rusya Günü dolayısıyla Putin’e yazdığı mektubu değerlendiren Zaharova, gelişmenin protokol uygulamasından ibaret olduğunu belirtti.

Zaharova, Türkiye’nin ilişkilerin normalleşmesi için Moskova’nın sunduğu koşullara verdiği tepkide herhangi bir ilerleme görmediklerinin altını çizdi.

Mektubun gönderilmesinin ardından ilk açıklama Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov’dan gelmişti. Sözcü Peskov, “Bu bir protokol mesajı, olağan bir durum” açıklamasında bulunmuştu.

"Ankara olumsuz eylemlere imza etti"

Rus konsolosluk temsilcilerinin Türkiye’deki cezaevlerinde bulunan Rus vatandaşlarıyla buluşması için yapılacak organizasyon konusunda Ankara’nın hukuki açıdan kabul edilemeyecek uzun süreli bürokratik gecikmelere imza attığını belirten Zaharova, Ankara’nın diğer olumsuz eylemlerini şöyle anlattı:

“Son dönemde Rus havayolu şirketlerinin Türkiye üzerinden Irak’a yük taşıması için yaptığımız izin başvurularına olumsuz yanıt verildi. Bununla birlikte Ankara’daki üst düzey yetkililerin ‘Karadeniz Rus gölüne dönmesin’ şeklindeki açıklamaları da ilişkilerin iyileşmesine ve bölgede istikrarın sağlanmasına hiçbir şekilde katkı sunmuyor.”