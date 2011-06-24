-RUS SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNE İNSAN HAKLARI ÖDÜLÜ ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) 2011 yılı İnsan Hakları Ödülü'ne Rus sivil toplum örgütü "İşkenceyi Önleme Komitesi" layık görüldü. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Ankara Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun Başkanı olduğu AKPM'nin Yaz Dönemi Genel Kurulu'nda bugün gerçekleştirilen Avrupa'da insan haklarının durumuna ilişkin oturumun ardından, AKPM 2011 yılı İnsan Hakları Ödülü sahibine verildi. Ödül töreninde gerçekleştirdiği konuşmasında, Rus Sivil Toplum Örgütü "İşkenceyi Önleme Komitesi"nin insan hakları ihlallerinin kurbanlarına yardım konusunda oynadığı önemli rolden dolayı AKPM 2011 İnsan Hakları Ödülü'ne layık görüldüğünü ifade eden AKPM Başkanı Çavuşoğlu, "İşkenceyi Önleme Komitesi"nin nispeten küçük bir organizyon olmasına rağmen çok değerli çalışmalar gerçekleştirdiğini söyleyerek, bu sivil toplum örgütünün başarılarından gurur duyulması gerektiğinin altını çizdi. Ödüle layık görülen sivil toplum örgütünün üyelerinin büyük bir kısmının gönüllülerden oluştuğunu ifade eden AKPM Başkanı Çavuşoğlu, özellikle Kuzey Kafkasya bölgesi olmak üzere "İşkenceyi Önleme Komitesi"nin çalışmaları ile Rusya'da insan haklarının genel durumu üzerinde çok önemli olumlu etkileri olduğunu kaydetti. AKPM 2011 yılı İnsan Hakları Ödülüne aday olarak gösterilen 10 sivil toplum örgütünden birisi olan "İşkenceyi Önleme Komitesi" adlı Rus sivil toplum örgütü, özellikle Çeçenistan'daki ihlallerin faillerinin adalete teslim edilmesi, dokunulmazlıkla mücadele ve hukukun üstünlüğünün güçlendirilmesi alanlarındaki katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.