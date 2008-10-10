Rus şirketlerinin kaybı 230 milyar dolar

Petrol fiyatlarında yaşanan gerileme Rusya ekonomisinin yumuşak karnı. Petrolün varilinin 80 doların altına inmesi tedirginliği artırıyor. Roman Abramoviç, Oleg Deripaska gibi onlarca Rus oligarkının sahip olduğu dev Rus şirketlerinin kaybının 230 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Özellikle Abromoviç'i kötü etkileyen küresel kriz, 20 milyar dolarının erimesine neden oldu.



Bloomberg analizine göre kaybedilen rakamlar:



*Roman Abramoviç, Evraz Grup, 20 milyar dolar



*Oleg Deripaska, Rusal, 16 milyar dolar



*Vladimir Lishin, Novolipetsk Demir Çelik, 22 milyar dolar



*Aleksey Mordasov, Severstal Grup, 5,3 milyar dolar



*Aleksander Lebedev, Aeroflot, 3,1 milyar dolar



*Vagit Alekperov, LUKoil, 7,2 milyar dolar



*Dmitri Ribolovlev, Uralkali, 4,1 milyar dolar



Son mali krizden kazançlı çıkanlar da var. Norilsk Nickel'deki yüzde 25'lik hissesini krizden hemen önce 13 milyar dolara Deripaska'ya satan Mihail Prokhorov en fazla kazançlı çıkanlardan. Prokhorov'un hisselerinin şimdiki değeri sadece 3,38 milyar dolar.

