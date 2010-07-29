Rus şirketlerin hisse satışına Putin'den onay

T24- Rusya Başbakanı Vladimir Putin'in başkanlığında toplanan hükümet, 11 dev Rus şirketinin belirli oranlardaki hisselerinin satışı ile ilgili paketi onayladı. Moskova, 2011-2013 yıllarında gerçekleştirilecek özelleştirmeden toplam 29 milyar dolarlık gelir bekliyor. Gelirler ekonomik kriz nedeni ile açık veren bütçenin desteklenmesinde ve ekonomik modernizasyon programlarında değerlendirilecek.





Rusya Ekonomi Bakanlığı'ndan Aleksey Uvarov, Ria Novosti'ye verdiği demeçte, paketin onaylandığını kaydederek, listede Transneft, Sovcomflot, Rosneft, Sberbank, VTB, Rosagroleasing, Federal Enerji Şirketi, Rusya Tarım Bankası, RusHydro, Rosspirtprom ve Birleşik Tarım Şirketi'nin olduğu bilgisini verdi. Tren yollarında reform çalışması nedeni ile RZhD'nin özelleştirme paketi dışında tutulduğunu kaydeden Uvarov, Mortgage Ajansı'nın da özelleştirilmesinin sosyal nedenlerle uygun görülmediğini kaydetti.





Rusya Maliye Bakanlığı'ndan bir kaynak, daha önce basına yaptığı değerlendirmede, petrol ulaşım hatlarında tekel olan Transneft'in yüzde 27,1'lik hissesinin, Rusya'nın dev petrol şirketi Rosneft'in yüzde 24,16'lık hissesinin ve Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB'nin yüzde 24,5'lik hissesinin satılacağını belirtmişti. Rusya'nın en büyük bankası Sberbank'ın yüzde 9,3'ünün özelleştirilmesinin planlandığı duyurulmuştu. Özelleştirme kapsamında düşünülen diğer şirketlerden elektrik dağıtım şirketi FSK'nın yüzde 28,11'i ve hidroelektrik santral şirketi RusHydro'nun yüzde 9,38'inin satışı hedefleniyor.



Özelleştirme Serbest Piyasa Şartlarında Yapılacak

Putin, 2010 yılı bütçe açığının gayri safi milli hasılanın yüzde 5'ine denk geldiğini ve 2011'de de bu rakamın yüzde 3,6 olarak gerçekleşeceğini aktardı. Ekonomik kriz nedeni ile vergi gelirlerinin azaldığına ve ekonomiye sağlanan destek nedeni ile de giderlerin arttığına değinen Putin, yüksek teknoloji, askeri modernizasyon, sağlık, emekli ve diğer sosyal giderler için de önemli artışların planlandığını da hatırlattı. Putin'in konuşmasının ardından özelleştirme paketini değerlendiren bakanlar çalışmayı olumlu buldu. Paketin Eylül ayında parlamentoya sunulmasının ardından ihale aşamasına geçilmesi planlanıyor.





Özelleştirme paketi ile ilgili basına açıklamada bulunan Maliye Bakanı Aleksey Kudrin, bütçe açığının kapatılmasının hedeflendiğini, şirketlerde devletin kontrolünün büyük hissedar olarak devam edeceğini vurguladı. Özelleştirmenin açık ve serbest piyasa şartlarında olacağını kaydeden Bakan, "Birinin birilerine yapay bir şekilde düşük fiyatlarla bir şey satması gibi bir durum söz konusu olmayacak" garantisini verdi. Kudrin, şirket ismi vermezken 2011'de satışlardan 10 milyar dolar beklediklerini ifade etti. 2013'e kadar sürmesi beklenen özelleştirmelerde ise toplam beklenen rakam 29 milyar dolar.





2012'de başkanlık seçimlerine hazırlanan Rusya için bütçe açığının kapatılmasında önemli bir katkı sağlayacak özelleştirme paketi, Sovyet sonrası dev özelleştirmelerin yapıldığı Boris Yeltsin döneminden sonra en büyük ikinci satış dönemi olarak değerlendiriliyor.