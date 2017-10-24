“Rus şirketleri Irak'ta faaliyetlerini genişletmek istiyor”

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 24 Ekim (DHA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus şirketlerinin Irak ve Irak Kürt bölgesinde faaliyetlerini genişletmeyi planladığını bildirdi.

Lavrov Irak Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, “Şirketlerimiz ekonomik işbirliği yapma konusunda ilgililer ve genel olarak Irak’ta faaliyetlerini genişletmeyi planlıyorlar” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Irak yönetimi ile Kürtler arasında silahlı çatışma yaşanmamasını umduklarını da belirterek “Kürtlerin, isteklerini Irak hükümetiyle diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Kürt meselesinin bölge için büyük önem taşıdığına işaret eden Lavrov, “Ancak Kürtlerin, isteklerini Irak hükümetiyle diyalog yoluyla çözmeleri gerektiğini düşünüyoruz.” dedi.

Lavrov, Irak’ta yaşananları bir “savaş” olarak nitelendirmediklerini vurgulayarak “Irak merkezi yönetimi ile Kürtler arasında silahlı çatışma yaşanmamasını umuyoruz. Taraflar, doğrudan diyaloğun başlatılması veya aracıya ihtiyaç duyup duymadıkları konusuna kendileri karar vermelidirler.” değerlendirmesinde bulundu.

Caferi ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde düzenlenen gayrimeşru referandumun Irak Anayasası’na aykırı olduğunu vurgulayarak, “Herkes söz konusu referandumun anayasaya aykırı olduğunu anlıyor. Kürt kardeşlerimiz elbette kendi bölgelerini kurma hakkına sahiptirler. Ancak bu Irak’tan ayrılma hakları olduğu anlamında gelmiyor.” dedi.

