Rus silah şirketi Kalaşnikof'un yeni savaş robotu, ülkede alay konusu oldu

Rus şirketi Kalaşnikof'un bu hafta duyurduğu savaş robotu, kimsenin beklemediği bir görünüme sahipti.

Küçük İgor anlamına gelen İgorek adı verilen robot, ünlü Kalaşnikof tüfeklerini üreten şirket tarafından Moskova'da Pazartesi tanıtılırken, robotun şimdilik hareket edemediği de açıklandı.

Robotlar tarafından yönetilme ihtimalinin dünya çapında tartışıldığı bir dönemde ortaya çıkan bu sıra dışı robot Rusya'daki sosyal medya kullanıcılarının eğlence malzemesi oldu.

Lentach adlı internet topluluğunda İgorek'le ilgili paylaşımlar yapmaları istendi.

İgorek'in Rusya'daki muhalif liderlerden Aleksey Navalni'yi taşıyan bir fotomontajı da paylaşıldı.