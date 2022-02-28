Rus silah şirketi CEO'sunun lüks yatını batırmaya çalışan Ukraynalı: “Pişman değilim, yine yaparım"

Mayorka’da Rus silah şirketi CEO'suna ait lüks yatı batırmaya çalışan Ukraynalı, mahkemede “Pişman değilim, yine yaparım” dedi.

Mayorka basınında yer alan habere göre, Adriano Limanı’na demirli lüks yatın bir kısmını batırdığı için gözaltına alınan 55 yaşındaki Ukraynalı adam, mahkemede ifade verdi.

Polislere kendisi teslim olan Ukraynalı “Patronum Ukraynalı insaları öldüren silahları satan bir suçlu” dedi. Yatın sahibi, Rus askeri silah şirketi Rosoboronexport’un CEO’su Alexander Mijeev’di.

Mahkemede konuşan Ukraynalı “Televizyonda savaşı izledim. Kiev’de bir binaya helikopter saldırısı düzenleniyordu. Silahlar, yatın sahibinin şirketi tarafından üretiliyordu. Masumlara saldırıyorlardı” dedi.

Ukraynalı adam, suçlamalarla serbest bırakıldı.