Washington Post (WP) Eric Lipton, David E. Sanger ve Scott Shane’in imzalarıyla yayınlanan yazıyla "Donald Trump'ın Rusların desteği ile başkan seçildiğini" ileri sürdü. “Mükemmel silâh: Rus siber gücü ABD’yi nasıl işgal etti" başlığıyla yayımlanan yazıda ‘Dukes’ adı verilen Rusya menşeli ve Rus hükümeti adına çalışan bir bilgisayar korsanı çetesinin 2015 yılı Eylül ayında D.N.C.’nin bilgisayarlarına saldırısıyla başlayan süreci bugüne kadar getiriliyor.

Ocakmedya'da yer alan haber şöyle:

Washington Post (WP) dünyanın ilgisini ‘Watergate’ skandalıyla çekmişti; Demokratik Parti’nin (D.N.C.) o adı taşıyan binadaki genel merkezine CIA ile irtibatlı bir grubun girip mahrem belgeleri çaldığı zaman..

WP’ın Bob Woodward ve Carl Bersteen adlı muhabirleri günler ve aylar boyu olayın peşini bırakmadı ve sonunda belge hırsızlarını oraya gönderdiğini kabullenmek zorunda kalan Başkan Nixon’u istifa ettirdi.

New York Times (NYT) da 44 yıl sonra, yine Demokratik Parti’nin mahrem bilgilerini çalan hırsızların peşinde.

Bu defa hırsızlığın uzaktan, bilgisayarlar üzerinden gerçekleştiği iddiasında.

- Reklam -

Bir iddiası da, hırsızların yalnızca mahrem belgeleri çalmakla kalmayıp, oradan elde ettikleri bilgileri seçim sonucunu etkilemek ve Donald Trump’ı başkan seçtirmek amacıyla kullandığı…

Seçilmiş başkan Trump, bu iddiaya, “Gülünç” diye mukabele etmişti.

NYT bugün tam 8 bin kelimelik bir araştırmacı gazetecilik örneğine sayfalarında yer verdi.

Gazetenin üç önemli isminin, Eric Lipton, David E. Sanger ve Scott Shane’in imzalarıyla yayınlanan araştırmanın başlığı “Mükemmel silâh: Rus sibergücü ABD’yi nasıl işgal etti’…

Her şeyi bu yanlış onay başlattı..

Her şeyi başlatan da bir D.N.C. çalışanının kendilerine yem olarak gönderilmiş e-postaya verdiği “Geçerli bir mesaj” onayı…

Araştırma ‘Dukes’ adı verilen Rusya menşeli ve Rus hükümeti adına çalışan bir bilgisayar korsanı çetesinin 2015 yılı Eylül ayında D.N.C.’nin bilgisayarlarına saldırısıyla başlayan süreci bugüne kadar getiriyor.

NYT bu geniş araştırmayla, henüz koltuğuna oturmamış yeni başkana, gazeteciliğin gücünü hafife almanın yanlışlığını anlatmaya çalışıyor gibi…

Tabii bir yandan da 44 yıl önce WP’a kaptırdığı araştırmacı gazetecilik düellosunu bu defa kendisi kazanmak niyetinde görünüyor.

Bakalım “Rusya’nın yardımıyla başkan seçildi” ithamına maruz Trump’ın koltuğa oturmasını engelleyebilecek mi NYT?

Vakti olan meraklısına haberin linki: