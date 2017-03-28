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Dünya

Rus seri katilin yeni suçları ortaya çıktı: 84 kadını öldürüp tecavüz etmiş!

Mihail Popkov 2015 yılında müebbet hapse çarptırılmıştı

28 Mart 2017 21:32

Rusya’da kadınları bıçak, balta ve tornavidayla öldürdükten sonra tecavüz eden seri katil Mihail Popkov’un yeni suçları ortaya çıktı.

Türk Rus'ta yer alan habere göre 24 kadını öldürerek tecavüz ettiği suçlamasıyla 2015 yılında müebbet hapse çarptırılan eski polis memuru Popkov’un, psikolog eşliğindeki sorgulamalar sonrası, 60 kadını daha aynı şekilde öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi.

Seri katilin, 20 sene içinde yaşları 16-40 arasında değişen 84 kadını öldürdüğü belirlendi. 15-20 yıl önce öldürülen kadınların gömüldüğü yerlerin ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Angarsk şehrinde işlediği cinayetlerle Rusya'yı şoke eden Popkov'a, "kurt adam" lakabı takılmıştı. Seri katilin, kurbanlarından birinin kafasını kesip kalbini söktüğü belirlenmişti. 

 

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