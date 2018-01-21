Rus senatör: Afrin harekâtı, Suriye'deki kırılgan müzakere sürecini tehlikeye atabilir

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Kosaçev, harekâtın "endişe verici" olduğu ve Suriye'deki "kırılgan müzakere sürecini" tehliye atabileceği görüşünü dile getirdi.

Sputnik'te yer alan habere göre; "Türkiye'yi Afrin harekatına teşvik eden unsurun Kürtlerin eylemleri değil, Kürt güçlerle işbirliğini gizlemeyen Washington olduğunu" iddia eden Kosaçev şöyle devam etti:

"ABD'liler daha önce Kürtlere silah sevk etti, şimdiyse sınırların ve düzenin korunması için YPG bazlı bir askeri güç kurma hazırlığı yapıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bunları yalanlasa da, geç kaldı ve Türk lideri ikna edemedi ve misilleme süreci başladı."