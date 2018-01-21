T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus senatör: Afrin harekâtı, Suriye'deki kırılgan müzakere sürecini tehlikeye atabilir

"ABD Dışişleri Bakanı bunları yalanlasa da geç kaldı ve Türk lideri ikna edemedi"

21 Ocak 2018 16:22

Rus senatör Konstantin Kosaçev, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı operasyonla ilgili olarak sosyal medya hesabında değerlendirmelerde bulundu. Kosaçev, harekâtın "endişe verici" olduğu ve Suriye'deki "kırılgan müzakere sürecini" tehliye atabileceği görüşünü dile getirdi. 

Sputnik'te yer alan habere göre; "Türkiye'yi Afrin harekatına teşvik eden unsurun Kürtlerin eylemleri değil, Kürt güçlerle işbirliğini gizlemeyen Washington olduğunu" iddia eden Kosaçev şöyle devam etti:

"ABD'liler daha önce Kürtlere silah sevk etti, şimdiyse sınırların ve düzenin korunması için YPG bazlı bir askeri güç kurma hazırlığı yapıldığını duyurdu. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bunları yalanlasa da, geç kaldı ve Türk lideri ikna edemedi ve misilleme süreci başladı."

ETİKETLER

AfrinRusyaharekatSuriyeABDYPGIŞİDZeytin Dalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24