Rus savaş uçaklarından ABD gemisine 'alçak uçuş tacizi'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, iki Rus uçağının Baltık Denizi'nde uluslararası sularda seyreden ABD güdümlü füze destroyeri üzerinde defalarca tehlikeli şekilde alçak uçuş yaptığını söyledi.

Sukhoi SU-24 tipi savaş uçaklarını üzerinde görünür silahları yoktu ve ABD muhribi alçak uçuşlara karşı herhangi bir eylemde bulunmadı.

Bir yetkili, Pazartesi ve Salı günlü alçak uçuşlarla ilgili "Yakın geçmişteki en saldırgan eylemlerden biriydi" dedi.

USS Donald Cook destroyerindeki komutan da uçuşlar için 'simüle edilmiş saldırı profili' ifadesini kullandı.

ABD, Doğu Avrupa'da askeri varlığını artırıyor

Amerikalı yetkililer alçak geçişlerin 'güvenli olmayan, büyük olasılıkla provokatif' olduğunu söyledi ve 'bir kazaya sebebiyet verebileceğini' belirtti.

Rus Sukhoi SU-24 tipi uçaklar, ABD destroyeri çevresinde alçak uçuş yaptı.

Rus savaş uçaklarının bir ara yaklaşık 30 ft (9 metre) kadar yaklaşıp geminin etrafında denizde dalga yarattığı kaydedildi.

Bu eylemlerin denizde tehlikeleri kazaların engellenmesini öngören 1970lerdeki anlaşmayı ihlal edebileceği belirtiliyor. ABD'nin diplomatik protesto için adım atıp atmayacağı henüz bilinmiyor.

Bir Rus helikopteri daireler çizdi

ABD gemisinin yakınından 7 defa geçen bir Rus helikopteri de geminin fotoğraflarını çekti.

Rus SU-24 savaş uçağı destroyer yakınlarında alçak uçuş yaparken görüntülendi.

ABD Avrupa Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, jetlerin geçişi sırasında Donald Cook adlı Amerikan destroyerinin, müttefik bir askeri helikopterle iniş güvertesi tatbikatı yaptığı belirtildi.

Jetler bölgeyi terk edene kadar uçuş faaliyetleri de askıya alındı.

Ertesi gün de Rus KA-27 helikopteri, gemi çevresinde alçak irtifada daireler çizdi ve helikopterin bu hamlelerini diğer jetlerin geçişi izledi.

Rus KA-27 helikopteri, USS Donald Cook adlı ABD destroyeri çevresinde dolaşırken görüntülendi.

Uçak, İngilizce ve Rusça yapılan güvenlik uyarılarına yanıt vermedi.

ABD'nin açıklamasında "Rusya'nın bu profesyonel ve güvenli olmayan uçuş manevralarıyla ilgili derin kaygılarımız var. Bu eylemlerin ülkeler arası gerilimi gereksiz yere tırmandırma potansiyeli var ve yanlış hesaplamalarla veya ciddi yaralanmalar, ölümlere neden olabilecek kazalarla sonuçlanabilir" dendi.

ABD'li yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı.