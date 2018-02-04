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Dünya

Rus savaş uçağının ABD'den gelen silahlarla vurulduğu iddiasına ilişkin Pentagon'dan açıklama

Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü öne sürülmüştü

04 Şubat 2018 04:21

Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi silahları sağlamadıklarını açıklayan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Eric Pahon, Rus savaş uçağı Su-25’in MANPAD’dan vurulduğu haberini değerlendireceklerini söyledi.

ABD’nin Suriye’deki partnerlerle birlikte IŞİD’e karşı mücadeleye odaklandığını dile getiren Pahon, “ABD, Suriye’deki partner güçlere ‘karadan havaya’ tipi hiçbir silah sağlamadı ve gelecekte de bunu yapma niyetinde değil” dedi.

ABD’nin operasyonlarının coğrafi olarak Suriye’nin doğusundaki IŞİD’e karşı devam eden savaşa odaklandığını kaydeden Pahon, İdlib’de Rus savaş uçağının MANPAD ile düşürüldüğü haberleriyle ilgili olarak şunu dedi:

“Koalisyondaki partnerlerimizin güvenliğini sağlamak için bu tür açıklamaların geçerliliğini değerlendireceğiz”.

 

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