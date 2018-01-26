Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisi, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 13.20 sıralarında giriş yapan, Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orks\', saat 14.50 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağdaki \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti.
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