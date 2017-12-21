T24 LogoT24 Logo
Gündem

Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi 'Minsk', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı

21 Aralık 2017 20:46

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 14.50\'de giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz\'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti. 
Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan Rus savaş gemisi, Boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZÇANAKKALE DHABoğazıRus DonanmasıMarmara DeniziEge DeniziRus Donanması Karadeniz FilosuBoğazRusTürk Sahil Güvenlik KomutanlığıYolcuBoğazdaNara BurnuFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24