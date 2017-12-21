Rus savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na bugün saat 14.50\'de giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu\'na bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', saat 16.20 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Boğaz\'dan geçişi sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı botu eşlik etti.

Kilitbahir köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan Rus savaş gemisi, Boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı.



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