Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk\', Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi\'nden Çanakkale Boğazı\'na saat 14.45 giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz filosuna bağlı 127 borda numaralı savaş gemisi \'Minsk, saat 16.15\'te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Köyü\'nde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçiş yapan savaş gemisi, boğazda gemilerin manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra Marmara Denizi\'ne açılmak üzere yol aldı. Rus savaş gemisinin bağlı bulunduğu Karadeniz\'e gittiği öğrenildi. Boğazdan geçişi sırasında Rus savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu eşlik etti.



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