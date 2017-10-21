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Rus savaş gemisi boğazdan geçiş yaptı

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) Rus donanmasına ait 56 borda numaralı savaş gemisi saat 14

21 Ekim 2017 19:33

Özgür EREN-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL, (DHA) Rus donanmasına ait 56 borda numaralı savaş gemisi saat 14.45 sıralarında Karadeniz\'den İstanbul Boğazına giriş yaptı. Gemiye Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Rumeli Hisarı açıklarından geçtiği sırada geminin ön kısmında silahlı askerlerin nöbet tuttuğu görüldü.Geminin güverte kısmındaki çok sayıda askerin olduğu ve İstanbul yalılarının ve kıyının fotoğraflarını  çektiği görüldü. Yaklaşık 1,5 saatte geçişini tamamlayan gemi Marmara Denizine açıldı.

(FOTOĞRAF)

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