-Rus savaş gemileri yarın Suriye'de olacak MOSKOVA (A.A) - 06.01.2012 - Rus savaş gemilerinin yarın Suriye'ye ulaşması bekleniyor. Amiral Çabanenko destroyeri ve Yaroslav Mudri firkateyninin yarın Suriye'nin Tartus limanına varmasının planlandığı belirtildi. Rus Donanma Komutanının adı açıklanmayan bir temsilcisine dayandırılan haberde, halen Akdeniz'deki Rus gemilerinin bir bölümünün, Rusya'nın yurt dışındaki birkaç tesisinden birinin bulunduğu Tartus limanında birkaç gün kalacağı kaydedildi. Reuters ajansı, Rus gemilerinin ziyaretinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine destek ve güç gösterisi olarak algılanabileceği yorumunu yaptı. Rusya, Suriye'de yaklaşık 10 aydır süren yönetim karşıtı gösterilerde Esad'a destek vermişti. Rusya, ekim ayında da Esad yönetiminin kınandığı bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesini Çin'le birlikte engellemişti.