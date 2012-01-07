T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus savaş gemileri yarın Suriye'de olacak MOSKOVA (A.A)

07 Ocak 2012 00:42

-Rus savaş gemileri yarın Suriye'de olacak MOSKOVA (A.A) - 06.01.2012 - Rus savaş gemilerinin yarın Suriye'ye ulaşması bekleniyor. Amiral Çabanenko destroyeri ve Yaroslav Mudri firkateyninin yarın Suriye'nin Tartus limanına varmasının planlandığı belirtildi. Rus Donanma Komutanının adı açıklanmayan bir temsilcisine dayandırılan haberde, halen Akdeniz'deki Rus gemilerinin bir bölümünün, Rusya'nın yurt dışındaki birkaç tesisinden birinin bulunduğu Tartus limanında birkaç gün kalacağı kaydedildi. Reuters ajansı, Rus gemilerinin ziyaretinin, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad yönetimine destek ve güç gösterisi olarak algılanabileceği yorumunu yaptı. Rusya, Suriye'de yaklaşık 10 aydır süren yönetim karşıtı gösterilerde Esad'a destek vermişti. Rusya, ekim ayında da Esad yönetiminin kınandığı bir karar tasarısının BM Güvenlik Konseyi'nden geçmesini Çin'le birlikte engellemişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24