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Dünya

Rus savaş gemileri Küba yolunda

Rusya deniz kuvvetleri, Sovyetler Birliği döneminden bu yana ilk kez bir grup Rus savaş gemisinin Küba’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

16 Aralık 2008 02:00

Rusya deniz kuvvetleri, Sovyetler Birliği döneminden bu yana ilk kez bir grup Rus savaş gemisinin Küba’yı ziyaret edeceğini açıkladı.

Amiral Çabanenko destroyerinin öncülük edeceği Rus savaş gemilerinin 19-22 Aralık tarihleri arasında Küba’yı ziyaret edeceği açıklandı. Bu gezi ile Sovyetler Birliği döneminden bu yana ilk kez Rus gemileri Küba’ya girmiş olacak.

Amiral Çabanenko destroyeri, yakınlarda Venezuela ile yürütülen ortak deniz tatbikatlarına katılmış ve İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana Panama Kanalı’nda seyreden ilk Rus gemisi ünvanını kazanmıştı.

Rusya donanmasının bu bölgedeki faaliyetleri, Moskova’nın bölgedeki etkinliğini güçlendirme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Küba’da devrimci yönetim, Soğuk Savaş yılları boyunca Sovyetler Birliği’nin yakın müttefikiydi. Ancak 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin çökmesinden sonra ilişkiler zayıfladı.

Yakınlarda Moskova ile Havana arasındaki ilişkileri yeniden canlandırma girişimlerine tanık olunuyor. Bu yıl Küba’yı vuran iki kasırgadan sonra ülkeye insancıl yardım gönderen ilk ülke Rusya olmuştu.

Rusya ve Küba Kasım ayında da iki büyük ticaret anlaşması imzalamıştı. Bu anlaşmalar, otomobil, nikel ve petrol sanayilerini kapsıyor; ayrıca Küba’ya buğday ithalatını öngörüyor.

Kasım ayı sonlarında da, Rusya lideri Dimitri Medvedev, Havana’yı ziyaret etmişti. Eski lider Fidel Castro ve şimdiki Küba lideri Raul Castro ile görüştükten sonra, Rusya ile Küba arasında ‘özellikle yoğun ilişkiler’ bulunduğunu söylemişti. (BBC Türkçe)

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