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Dünya

Rus savaş gemileri ilk kez Beyrut'ta

Baltık Filosu'na ait üç Rus savaş gemisinin, ilk kez Beyrut Limanı'na demirlemesi dikkati çekti

16 Mart 2013 20:31

Şimdiye kadar Suriye limanlarını ziyaret eden Rusya'ya ait savaş gemilerinden üçü, ilk kez Beyrut Limanı’na demirledi.

Baltık Filosu'na ait üç Rus savaş gemisinin, ilk kez Beyrut Limanı'na demirlemesi dikkati çekti.

Şimdiye kadar Suriye’nin Tartus Limanı’na demirleyen gemilerin neden Beyrut’a gittiği henüz bilinmiyor.

Rus gemilerinin ziyaretini değerlendiren Lübnanlı emekli general Emin Hteit, Rus savaş gemilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Beyrut Limanı'na gelmesinin ''normal bir durum olarak karşılanmaması gerektiğini'' söyledi.

Rus savaş gemilerinin Lübnan'a gelmesinin iki nedeni bulunabileceğini savunan Hteit, ''Rusya'nın bölgede stratejik üslerinin yeni merkezi Beyrut olabilir. Tartus'ta meydana gelen olaylar nedeniyle Beyrut Limanı'nın Rus gemileri için daha güvenli hale gelmiş olması da mümkün'' ifadelerini kullandı.

Rusya'ya ait ''Yaroslav Mudrıy'' adlı devriye gemisi ile ''Kaliningrad'' ve ''Aleksandr Şabalin'' adlı büyük çıkarma gemilerinden oluşan 3 savaş gemisi, dün akşam saatlerinde Lübnan'ın Beyrut Limanı'na demir atmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemilerin Beyrut'a, stokların yenilenmesi ve mürettebatın dinlenmesi amacıyla demir attığı ifade edilmişti.

Gemilerin etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, gemi üstlerinde Rus askerlerinin devriye gezdiği görüldü.

 

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