T24 LogoT24 Logo
Dünya

Rus savaş gemileri Ege'ye açıldı!

Bugün Rus savaş gemileri Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı

10 Temmuz 2012 17:08

Rusya Federasyonu'na ait 4 savaş gemisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçip Ege Denizi'ne açıldı.

Türk makamlarına daha önce geçecekleri bilgisi verilen Rus Donanması’na ait 'Nikolay Filçenkov' ve 'Caktarz' isimli çıkarma gemileriyle 'Tsezar Kunikov' isimli muhrip ve 'SB-5' isimli yardımcı gemi, bugün saat 06.50'de Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Türk sahil güvenlik botlarının eşliğindeki savaş gemileri 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı geçişlerini 2 saat 25 dakikada tamamlayıp Ege Denizi’ne açıldı. (DHA)

ETİKETLER

RusEgesavaş gemisiİstanbulÇanakkaleboğaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24