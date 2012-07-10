Rus savaş gemileri Ege'ye açıldı!

Rusya Federasyonu'na ait 4 savaş gemisi İstanbul ve Çanakkale boğazlarını geçip Ege Denizi'ne açıldı.

Türk makamlarına daha önce geçecekleri bilgisi verilen Rus Donanması’na ait 'Nikolay Filçenkov' ve 'Caktarz' isimli çıkarma gemileriyle 'Tsezar Kunikov' isimli muhrip ve 'SB-5' isimli yardımcı gemi, bugün saat 06.50'de Marmara Denizi’nden Çanakkale Boğazı’na giriş yaptı.

Türk sahil güvenlik botlarının eşliğindeki savaş gemileri 36 mil uzunluğundaki Çanakkale Boğazı geçişlerini 2 saat 25 dakikada tamamlayıp Ege Denizi’ne açıldı. (DHA)